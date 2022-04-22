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В Бурятии горел гараж

В Бурятии горел гараж
Происшествия, 
Пожар произошёл в Тапхаре

21 апреля в селе Тапхар Иволгинского района Бурятии загорелся неэксплуатируемый гараж.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на всё помещение полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь повредил крышу гаража на площади 4 кв.м. и помещение изнутри на площади 20 кв.м.

Предположительной причиной пожара названо «неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом».


пожар

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