Пожар произошёл в Тапхаре
21 апреля в селе Тапхар Иволгинского района Бурятии загорелся неэксплуатируемый гараж.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша. Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить распространение огня на всё помещение полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь повредил крышу гаража на площади 4 кв.м. и помещение изнутри на площади 20 кв.м.
Предположительной причиной пожара названо «неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом».
В Бурятии горел гараж
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл в Тапхаре
В момент трагедии были пьяны и отец, и мать младенца
Угонщиков поймали после того, как они врезались в припаркованную машину
Стали известны подробности гибели мужчины, подорвавшегося на артиллерийском снаряде
В целом по России задержали шестерых руководителей крупнейшей после МММ финансовой пирамиды
Пенсионерка попала под «уголовку»
Сейчас мужчина, незаконно вывозивший лес из страны, сидит в колонии
Вора поймали росгвардейцы
Трагедия произошла недалеко от бывшей воинской части
Утром в столице Бурятии «заминировали» две школы
Все очаги возгорания ликвидированы
О кредите потерпевший узнал от коллекторов
В результате пожара один человек погиб и ещё три пострадали
Происшествия, 21.04.2022
Огонь со свалки угрожал землям лесного фонда
Происшествия, 21.04.2022
Мошенник только недавно вышел из колонии