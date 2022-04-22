В Ангарске угон раскрыли раньше, чем владелец обнаружил пропажу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Угонщиков поймали после того, как они врезались в припаркованную машину



На днях в дежурную часть полиции в Ангарске поступило сообщение о том, что во дворе водитель «Волги» наехал на припаркованную иномарку и скрылся.



О случившемся незамедлительно были оповещены все наружные наряды полиции. Вскоре подходящий под описание «ГАЗ-2410» был обнаружен полицейскими патрульно-постовой службы в нескольких кварталах от произошедшего.



В салоне легковушки находились 23-летние водитель и пассажир. Однако, документов на машину при себе у них не оказалось. Выяснилось, что молодые люди угнали данное машину, чтобы доехать до одной из соседних деревень.



Позже полицейские установили владельца автомобиля и сообщили ему об угоне. О пропаже машины автовладелец даже не догадывался.



- Возбуждено уголовное дело об угоне. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



