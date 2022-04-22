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В Бурятии задержали одного из руководителей пирамиды Finiko

В Бурятии задержали одного из руководителей пирамиды Finiko
Происшествия,  Фото:из архива
В целом по России задержали шестерых руководителей крупнейшей после МММ финансовой пирамиды 

В Улан-Удэ задержан местный житель, который называл себя вице-президентом финансовой пирамиды Finiko. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По ходатайству руководителя следственной группы Советский районный суд Улан-Удэ избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО мужчина будет находиться пока до 20 июня.

Накануне МВД России сообщило о задержании в стране шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko.

- 20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. В жилищах подозреваемых проведено более 70 обысков. Изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году, обещая необычайно высокую доходность. Клиентам гарантировали получение сверхприбыли в размере от трёх до пяти процентов в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Они предлагали клиентам конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и переводить на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko. После транзакций «инвестору» в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта «Цифрон», курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару США. При этом бизнес-проект не был зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица.

По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2022 года в Бурятии зафиксировали более 170 пострадавших от Finiko. МВД по республике просило откликнуться других пострадавших от деятельности финансовой пирамиды.

На сегодня в России к материалам уголовного дела приобщено более пять тысяч заявлений от потерпевших. Среди обманутых – не только россияне, но и жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Сумма похищенных денежных средств, по оценкам МВД России, превышает пять миллиардов рублей.

финансовые пирамиды мошенничество

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