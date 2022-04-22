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Улан-удэнка незаконно прописала у себя 11 человек

Улан-удэнка незаконно прописала у себя 11 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка попала под «уголовку»

Так называемую «резиновую квартиру» обнаружили в Улан-Удэ сотрудники отдела по вопросам миграции. Они проверили адрес в СНТ «Энергостроитель».

- Выяснилось, что собственница помещения – 63-летняя улан-удэнка – за вознаграждение регистрировала в своём доме граждан России (как правило, после получения ими гражданства РФ), но фактически места для проживания им не предоставляла. Всего по месту жительства ею незаконно зарегистрировано 11 человек, - сообщили в МВД по Бурятии.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса «Фиктивная регистрация». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

С начала года сотрудники отдела по вопросам миграции отдела №2 управления МВД по Улан-Удэ выявили три факта фиктивной регистрации граждан. Проверки проводятся регулярно.



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