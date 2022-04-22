Улан-удэнка незаконно прописала у себя 11 человек

Пенсионерка попала под «уголовку»



Так называемую «резиновую квартиру» обнаружили в Улан-Удэ сотрудники отдела по вопросам миграции. Они проверили адрес в СНТ «Энергостроитель».



- Выяснилось, что собственница помещения – 63-летняя улан-удэнка – за вознаграждение регистрировала в своём доме граждан России (как правило, после получения ими гражданства РФ), но фактически места для проживания им не предоставляла. Всего по месту жительства ею незаконно зарегистрировано 11 человек, - сообщили в МВД по Бурятии.



В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса «Фиктивная регистрация». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.



С начала года сотрудники отдела по вопросам миграции отдела №2 управления МВД по Улан-Удэ выявили три факта фиктивной регистрации граждан. Проверки проводятся регулярно.







