Пенсионерка попала под «уголовку»
Так называемую «резиновую квартиру» обнаружили в Улан-Удэ сотрудники отдела по вопросам миграции. Они проверили адрес в СНТ «Энергостроитель».
- Выяснилось, что собственница помещения – 63-летняя улан-удэнка – за вознаграждение регистрировала в своём доме граждан России (как правило, после получения ими гражданства РФ), но фактически места для проживания им не предоставляла. Всего по месту жительства ею незаконно зарегистрировано 11 человек, - сообщили в МВД по Бурятии.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса «Фиктивная регистрация». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
С начала года сотрудники отдела по вопросам миграции отдела №2 управления МВД по Улан-Удэ выявили три факта фиктивной регистрации граждан. Проверки проводятся регулярно.
Улан-удэнка незаконно прописала у себя 11 человек
Происшествия, Фото:
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