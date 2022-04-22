В Бурятии вор сбежал с ноутбуком через запасный выход

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора поймали росгвардейцы



В полицию поступило сообщение о краже из сервисного центра торгового предприятия в посёлке Заиграево в Бурятии. Пока работники курили на улице, с рабочего стола центра пропал ноутбук.



Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого. Мужчина зашёл в подвальное помещение, где находился сервисный центр, но обратно не вышел. Как выяснилось, вор скрылся с украденным ноутбуком через запасный выход.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, у него было изъято похищенное стоимостью 20 тысяч рублей. Ранее неоднократно судимый житель посёлка Онохой признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



