Вора поймали росгвардейцы
В полицию поступило сообщение о краже из сервисного центра торгового предприятия в посёлке Заиграево в Бурятии. Пока работники курили на улице, с рабочего стола центра пропал ноутбук.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого. Мужчина зашёл в подвальное помещение, где находился сервисный центр, но обратно не вышел. Как выяснилось, вор скрылся с украденным ноутбуком через запасный выход.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, у него было изъято похищенное стоимостью 20 тысяч рублей. Ранее неоднократно судимый житель посёлка Онохой признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии вор сбежал с ноутбуком через запасный выход
Происшествия, Фото:
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