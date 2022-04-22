В Бурятии нет лесных пожаров

Все очаги возгорания ликвидированы
За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожара в Кабанском, Кяхтинском районах на общей площади 1,1 га. Также проводилось дотушивание сложного локализованного очага в Джидинском районе.
На тушении работало 226 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 27 единиц техники.
Все лесные пожары ликвидированы.
На утро 22 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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Все очаги возгорания ликвидированы
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