В Бурятии нет лесных пожаров

















За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожара в Кабанском, Кяхтинском районах на общей площади 1,1 га. Также проводилось дотушивание сложного локализованного очага в Джидинском районе.На тушении работало 226 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 27 единиц техники.Все лесные пожары ликвидированы.На утро 22 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.