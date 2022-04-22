Житель Бурятии взял кредит по паспорту приятеля





Преступника изобличили полицейские.



Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ условно.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





27-летний житель посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии признан виновным в мошенничестве в получении кредита.Молодой человек, распивая спиртное в квартире приятеля, дождался, когда он выйдет. Затем нашёл его паспорт и сфотографировал данные. Через Интернет, используя чужие данные, он получил кредит от микрофинансовой организации в размере 4,9 тыс. рублей.Через некоторое время потерпевшему стали поступать телефонные звонки от коллекторской службы о наличии задолженности по кредиту.