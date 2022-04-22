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Житель Иркутской области предстанет перед судом за смертельный пожар

Житель Иркутской области предстанет перед судом за смертельный пожар
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
В результате пожара один человек погиб и ещё три пострадали

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Слюдянки. Он обвиняется по трём статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью», ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью», ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путём поджога».

По версии следствия, ночью 4 декабря 2021 года в частном доме, расположенном в микрорайоне Красный Ключ в городе Байкальске, компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки. В ходе застолья у одного из мужчин возникла личная неприязнь к окружающим. Тогда он вышел из дома, подпёр входную дверь, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

В результате четыре человека, находившихся в доме, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице.

Обвиняемый заключён под стражу.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область пожар смерть

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