Огонь со свалки угрожал землям лесного фонда
20 апреля сотрудники Прибайкальского лесничества заметили выброс дыма вблизи несанкционированной свалки в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии.
Огонь со свалки и сельхозземель угрожал перекинуться на земли лесного фонда.
На место оперативно прибыли пожарные и лесники.
Лесничие обнаружили 31-летнего жителя Ильинки. Он признался, что осознанно поджёг сухую траву, а затем огонь перекинулся на несанкционированную свалку. Теперь ему грозит административный штраф.
- Общая площадь, пройдённая огнём, по предварительным данным, составила менее 1 гектара. Угроза перехода огня в лес снята в 50-метрах от границы лесного фонда. Возгорание ликвидировано, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В республике действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено.
Житель Бурятии устроил пожар на свалке, поджигая траву
Происшествия, Фото:
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