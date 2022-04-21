Житель Бурятии устроил пожар на свалке, поджигая траву

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Огонь со свалки угрожал землям лесного фонда



20 апреля сотрудники Прибайкальского лесничества заметили выброс дыма вблизи несанкционированной свалки в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии.



Огонь со свалки и сельхозземель угрожал перекинуться на земли лесного фонда.



На место оперативно прибыли пожарные и лесники.



Лесничие обнаружили 31-летнего жителя Ильинки. Он признался, что осознанно поджёг сухую траву, а затем огонь перекинулся на несанкционированную свалку. Теперь ему грозит административный штраф.



- Общая площадь, пройдённая огнём, по предварительным данным, составила менее 1 гектара. Угроза перехода огня в лес снята в 50-метрах от границы лесного фонда. Возгорание ликвидировано, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



В республике действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено.

