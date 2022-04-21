 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

Житель Бурятии устроил пожар на свалке, поджигая траву

Житель Бурятии устроил пожар на свалке, поджигая траву
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Огонь со свалки угрожал землям лесного фонда

20 апреля сотрудники Прибайкальского лесничества заметили выброс дыма вблизи несанкционированной свалки в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии.

Огонь со свалки и сельхозземель угрожал перекинуться на земли лесного фонда.

На место оперативно прибыли пожарные и лесники.

Лесничие обнаружили 31-летнего жителя Ильинки. Он признался, что осознанно поджёг сухую траву, а затем огонь перекинулся на несанкционированную свалку. Теперь ему грозит административный штраф.

- Общая площадь, пройдённая огнём, по предварительным данным, составила менее 1 гектара. Угроза перехода огня в лес снята в 50-метрах от границы лесного фонда. Возгорание ликвидировано, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области мошенник «продавал» дешёвый бензин
В Иркутской области мошенник «продавал» дешёвый бензин
Происшествия, 21.04.2022
Мошенник только недавно вышел из колонии
В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации
В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации
Происшествия, 21.04.2022
Сергей Левицкий обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ
Забайкалец пытался дать полицейскому взятку в 250 рублей
Забайкалец пытался дать полицейскому взятку в 250 рублей
Происшествия, 21.04.2022
Полицейского пытался подкупить пьяный водитель
В Забайкалье студент подделал справку, чтобы получить «академ»
В Забайкалье студент подделал справку, чтобы получить «академ»
Происшествия, 21.04.2022
Парень придумал нелегальный способ, как не быть отчисленным
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
Происшествия, 21.04.2022
Девочку не только жестоко избили, но и истязали зажигалкой и тлеющими сигаретами
В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО
В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО
Происшествия, 21.04.2022
Обвиняемому по делу о гибели пяти человек избрали меру пресечения
В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома
В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома
Происшествия, 21.04.2022
Вор-арендатор считал, что ничего незаконного не делает
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
Происшествия, 21.04.2022
Сгорело административное здание
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
Происшествия, 21.04.2022
Мужчина хранил наркотики в кармане куртки
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
Происшествия, 21.04.2022
Огонь быстро распространился на могилы  
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
Происшествия, 21.04.2022
В столицу Бурятии вновь пришли сообщения с угрозой минирования
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Происшествия, 21.04.2022
Нападение произошло в подъезде дома на улице Цивилёва

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^