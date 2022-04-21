В Иркутской области мошенник «продавал» дешёвый бензин

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенник только недавно вышел из колонии



В Тайшете задержали афериста, который похитил деньги граждан под предлогом продажи топлива по низкой цене. От действий подозреваемого пострадали три пенсионера, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В первом случае неизвестный подошёл к двум пожилым мужчинам в гаражном кооперативе и предложил купить бензин подешевле. Один из них сразу отдал незнакомцу 2500 рублей, а второй отправился с ним на заправку, где передал ещё 3000 рублей. Мошенник прошёл в кассу, после чего сказал, что расплатился, однако нужно съездить за канистрами.



Подъехав на место назначения, новый знакомый вышел из машины и попросил его подождать. Когда через несколько часов он не вернулся, пенсионер осознал, что они с другом сами передали сбережения в руки преступнику.



На следующий день на железнодорожном переезде аферист обратился к жителю Бирюсинска с аналогичным предложением. На заправочной станции взял у него 6000 рублей, сказал заехать за здание за канистрами, а сам в этот момент сбежал.



Ориентировка с приметами преступника передана наружным нарядам полиции.



Вчера оперативники задержали фигуранта, им оказался 39-летний местный житель. Он девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничества. В декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы.



В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность мошенника к краже мобильного. Он предложил ещё одному мужчине топливо, однако, когда понял, что заранее деньги заполучить не сможет, украл у него сотовый телефон.



На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



