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В Иркутской области мошенник «продавал» дешёвый бензин

В Иркутской области мошенник «продавал» дешёвый бензин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мошенник только недавно вышел из колонии

В Тайшете задержали афериста, который похитил деньги граждан под предлогом продажи топлива по низкой цене. От действий подозреваемого пострадали три пенсионера, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В первом случае неизвестный подошёл к двум пожилым мужчинам в гаражном кооперативе и предложил купить бензин подешевле. Один из них сразу отдал незнакомцу 2500 рублей, а второй отправился с ним на заправку, где передал ещё 3000 рублей. Мошенник прошёл в кассу, после чего сказал, что расплатился, однако нужно съездить за канистрами.

Подъехав на место назначения, новый знакомый вышел из машины и попросил его подождать. Когда через несколько часов он не вернулся, пенсионер осознал, что они с другом сами передали сбережения в руки преступнику.

На следующий день на железнодорожном переезде аферист обратился к жителю Бирюсинска с аналогичным предложением. На заправочной станции взял у него 6000 рублей, сказал заехать за здание за канистрами, а сам в этот момент сбежал.

Ориентировка с приметами преступника передана наружным нарядам полиции.

Вчера оперативники задержали фигуранта, им оказался 39-летний местный житель. Он девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничества. В декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность мошенника к краже мобильного. Он предложил ещё одному мужчине топливо, однако, когда понял, что заранее деньги заполучить не сможет, украл у него сотовый телефон.

На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

мошенничество

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