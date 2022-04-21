Полицейского пытался подкупить пьяный водитель
34-летний забайкалец признан виновным в покушении на мелкое взяточничество. Сумма взятка составляла 250 рублей, сообщили в пресс-службе прокураты Забайкальского края.
В июне 2021 года на 26-м км трассы Чита – Ингода сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого был пьян. Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина предложил инспектору взятку в сумме 250 рублей. Сотрудник отказался от денег.
Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработка условно с испытательным сроком семь месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее вступившим в законную силу решением суда за езду в нетрезвом виде мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.
Забайкалец пытался дать полицейскому взятку в 250 рублей
Происшествия, Фото:
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