В Забайкалье студент подделал справку, чтобы получить «академ»

Парень придумал нелегальный способ, как не быть отчисленным



Бывший студент Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала Иркутского государственный университета путей сообщения признан виновным в приобретении и использовании поддельной справки, предоставляющей право на академический отпуск.



В 2021 году студента третьего курса хотели отчислить за академическую задолженность. Через социальные сети он нашёл того, кто за 25 тысяч рублей изготовил и передал фальшивую медицинскую справку, дающую право на академический отпуск. Был подделан протокол клинико-медицинской комиссии от 18.01.2021 поликлинического подразделения № 5 клинического медицинского центра министерства здравоохранения Забайкальского края. В соответствии с протоколом по медицинским показаниям студенту рекомендован академический отпуск.



Поддельный документ учащийся предоставил в деканат учебного заведения. На его основании приказом директора вуза студенту предоставили академический отпуск.



- В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме, в ходе предварительного расследования давал подробные признательные показания, раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд признал бывшего студента виновным, назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.



