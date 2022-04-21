Парень придумал нелегальный способ, как не быть отчисленным
Бывший студент Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала Иркутского государственный университета путей сообщения признан виновным в приобретении и использовании поддельной справки, предоставляющей право на академический отпуск.
В 2021 году студента третьего курса хотели отчислить за академическую задолженность. Через социальные сети он нашёл того, кто за 25 тысяч рублей изготовил и передал фальшивую медицинскую справку, дающую право на академический отпуск. Был подделан протокол клинико-медицинской комиссии от 18.01.2021 поликлинического подразделения № 5 клинического медицинского центра министерства здравоохранения Забайкальского края. В соответствии с протоколом по медицинским показаниям студенту рекомендован академический отпуск.
Поддельный документ учащийся предоставил в деканат учебного заведения. На его основании приказом директора вуза студенту предоставили академический отпуск.
- В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме, в ходе предварительного расследования давал подробные признательные показания, раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд признал бывшего студента виновным, назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.
В Забайкалье студент подделал справку, чтобы получить «академ»
Происшествия, Фото:
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