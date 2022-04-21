В Иркутской области нашли автомобиль со скелетом внутри

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина числился пропавшим с осени



20 апреля в Нижнеилимском районе Иркутской области дорожные рабочие занимались ремонтом на трассе «Вилюй». В лесу под упавшим деревом рабочие обнаружили перевёрнутый автомобиль «ВАЗ». В машине находились скелетированные останки человека.



На место происшествия выехали сотрудники полиции.



По предварительным данным, останки принадлежат местному жителю, который с сентября прошлого года числился без вести пропавшим. По одной из версий, он погиб в результате аварии.



В автомобиле также обнаружены документы на его имя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





