Мужчина числился пропавшим с осени
20 апреля в Нижнеилимском районе Иркутской области дорожные рабочие занимались ремонтом на трассе «Вилюй». В лесу под упавшим деревом рабочие обнаружили перевёрнутый автомобиль «ВАЗ». В машине находились скелетированные останки человека.
На место происшествия выехали сотрудники полиции.
По предварительным данным, останки принадлежат местному жителю, который с сентября прошлого года числился без вести пропавшим. По одной из версий, он погиб в результате аварии.
В автомобиле также обнаружены документы на его имя, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области нашли автомобиль со скелетом внутри
Происшествия, Фото:
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