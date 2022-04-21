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Жители Иркутской области срубили «на дрова» деревьев на 2 млн

Жители Иркутской области срубили «на дрова» деревьев на 2 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержаны четверо жителей посёлка

В Братском районе Иркутской области полицейские пресекли деятельность «чёрных лесорубов».

Накануне на территории Тарминского лесничества выявили незаконную рубку деревьев. Полицейские в течение суток установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались четверо жителей посёлка Новодолоново. Вину подозреваемые признали полностью и пояснили, что деревья рубили на дрова.

Общий объём незаконной рубки составил более 125 кубометров. По оценкам специалистов, лесному фонду причинён ущерб более чем в 2 млн рублей.



Изъяты бензопила и трактор.

Возбуждены уголовные дела, по которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
черные лесорубы

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