Жители Иркутской области срубили «на дрова» деревьев на 2 млн





В Братском районе Иркутской области полицейские пресекли деятельность «чёрных лесорубов».Накануне на территории Тарминского лесничества выявили незаконную рубку деревьев. Полицейские в течение суток установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались четверо жителей посёлка Новодолоново. Вину подозреваемые признали полностью и пояснили, что деревья рубили на дрова.Общий объём незаконной рубки составил более 125 кубометров. По оценкам специалистов, лесному фонду причинён ущерб более чем в 2 млн рублей.Изъяты бензопила и трактор.Возбуждены уголовные дела, по которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.