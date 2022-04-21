В Улан-Удэ спасли мужчину на пожаре в пятиэтажке

Из дома эвакуировались 40 человек
Сегодня утром, 21 апреля, загорелась квартира пятиэтажного многоквартирного дома на улице Жердева в Улан-Удэ.
Во время пожара звено газодымозащитной службы спасло мужчину – хозяина квартиры, где начался пожар.
40 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.
- Сегодня в 11:26 на телефон центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании в квартире пятиэтажного многоквартирного дома. Звеном ГЗДС был спасён хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В результате пожара выгорела одна комната на площади пять квадратных метров.
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