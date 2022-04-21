 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Улан-Удэ спасли мужчину на пожаре в пятиэтажке

В Улан-Удэ спасли мужчину на пожаре в пятиэтажке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Из дома эвакуировались 40 человек

Сегодня утром, 21 апреля, загорелась квартира пятиэтажного многоквартирного дома на улице Жердева в Улан-Удэ.

Во время пожара звено газодымозащитной службы спасло мужчину – хозяина квартиры, где начался пожар.

40 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.


- Сегодня в 11:26 на телефон центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании в квартире пятиэтажного многоквартирного дома. Звеном ГЗДС был спасён хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В результате пожара выгорела одна комната на площади пять квадратных метров.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома
В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома
Происшествия, 21.04.2022
Вор-арендатор считал, что ничего незаконного не делает
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
Происшествия, 21.04.2022
Сгорело административное здание
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
Происшествия, 21.04.2022
Девочку не только жестоко избили, но и истязали зажигалкой и тлеющими сигаретами
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
Происшествия, 21.04.2022
Мужчина хранил наркотики в кармане куртки
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
Происшествия, 21.04.2022
Огонь быстро распространился на могилы  
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
Происшествия, 21.04.2022
В столицу Бурятии вновь пришли сообщения с угрозой минирования
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Происшествия, 21.04.2022
Нападение произошло в подъезде дома на улице Цивилёва
В Улан-Удэ автобус сбил девочку
В Улан-Удэ автобус сбил девочку
Происшествия, 21.04.2022
Наезд произошёл на «зебре»
В Бурятии почти справились со сложным лесным пожаром
В Бурятии почти справились со сложным лесным пожаром
Происшествия, 21.04.2022
Людей на тушение лесного пожара доставляли вертолётом
В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
Происшествия, 20.04.2022
Молодой человек изготовил наркотики для личного пользования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^