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В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома

В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор-арендатор считал, что ничего незаконного не делает

18 апреля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 37-летнего мужчины. Он живёт в Закаменском районе, а свой дом в столице Бурятии сдаёт.

55-летний мужчина, снимавший дом, украл оттуда автозапчасти, пиломатериал и мебель. Ущерб владелец оценил на сумму более 175 тысяч рублей.

- Заявитель уточнил, что обнаружил пропажу имущества ещё летом 2020 года, когда нашёл покупателя для хранившихся в ограде дома автомобильных запасных частей. Обратившись к арендатору, он узнал, что тот сдал металлические изделия в пункт приёма металла. Запчасти, а также металлические трубы и листовой металл мешали ему с сожительницей разбить во дворе дома огород, - сообщили в МВД по Бурятии.

Также выяснилось, что арендатор распилил на дрова три кубометра пиломатериала. Помимо, раздарил часть мебели своим родственникам.

Причинённый ущерб мужчина пообещал возместить и написал расписку об этом. Однако деньги так и не вернул, так что хозяин вещей обратился в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого. По словам улан-удэнца, он и не предполагал, что его действия противоправны и, более того, уголовно наказуемы.

- Отметим, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража», - уточнили в МВД по Бурятии. 
кража

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