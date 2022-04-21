Сгорело административное здание
20 апреля в местности Вышка Тункинского района Бурятии загорелось административное здание телерадиопередающего центра.
В тушении пожара участвовали 10 пожарных, а также добровольная пожарная команда из села Жемчуг.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения здание было охвачено огнем полностью. В результате пожара здание выгорело на площади 105 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На работу центра возгорание не повлияло.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования.
Погибших и пострадавших нет.
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
Происшествия, Фото:
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