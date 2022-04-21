В Бурятии горел телерадиопередающий центр

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Сгорело административное здание



20 апреля в местности Вышка Тункинского района Бурятии загорелось административное здание телерадиопередающего центра.



В тушении пожара участвовали 10 пожарных, а также добровольная пожарная команда из села Жемчуг.



- На момент прибытия первого пожарного подразделения здание было охвачено огнем полностью. В результате пожара здание выгорело на площади 105 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На работу центра возгорание не повлияло.



По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования.



Погибших и пострадавших нет.



