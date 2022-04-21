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В Бурятии горел телерадиопередающий центр

В Бурятии горел телерадиопередающий центр
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Сгорело административное здание

20 апреля в местности Вышка Тункинского района Бурятии загорелось административное здание телерадиопередающего центра.

В тушении пожара участвовали 10 пожарных, а также добровольная пожарная команда из села Жемчуг.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения здание было охвачено огнем полностью. В результате пожара здание выгорело на площади 105 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На работу центра возгорание не повлияло.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования.

Погибших и пострадавших нет.

пожар

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