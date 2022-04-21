В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области

Мужчина хранил наркотики в кармане куртки



Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес приговор в отношении жителя Омской области. Его признали виновным в изготовлении наркотиков в значительном размере без цели сбыта.



В январе мужчина, находясь на вахте в Амурской области, сорвал три куста дикорастущей конопли, из которой изготовил гашишное масло.



Готовый наркотик молодой человек поместил в медицинский шприц и хранил при себе в кармане куртки.



После окончания работ он отправился домой на пассажирском поезде в Омскую область. По пути в районе Северобайкальска мужчину досмотрели транспортные полицейские. Наркотики у него изъяли.



Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.



-Суд с учётом, положительных характеристик, наличия малолетнего ребёнка на иждивении признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.



