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В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области

В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина хранил наркотики в кармане куртки

Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес приговор в отношении жителя Омской области. Его признали виновным в изготовлении наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

В январе мужчина, находясь на вахте в Амурской области, сорвал три куста дикорастущей конопли, из которой изготовил гашишное масло.

Готовый наркотик молодой человек поместил в медицинский шприц и хранил при себе в кармане куртки.

После окончания работ он отправился домой на пассажирском поезде в Омскую область. По пути в районе Северобайкальска мужчину досмотрели транспортные полицейские. Наркотики у него изъяли.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

-Суд с учётом, положительных характеристик, наличия малолетнего ребёнка на иждивении признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

наркотики

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