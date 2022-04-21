Огонь быстро распространился на могилы
20 апреля на территории кладбища в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ произошёл пожар. Возгорание случилось из-за безответственного отношения посетителей, сообщили в администрации города.
На площади около 50 кв. метров выгорела сухая трава, венки и цветки. Распространению пламени способствовал сильный ветер.
Благодаря усилиям пожарных и работников «Специализированной службы» пожар удалось быстро локализовать и защитить от огня другие могилы.
- По словам очевидцев, поджог мусора совершила женщина. С ней был мужчина, который уговаривал не поджигать, но все уговоры она проигнорировала. Вследствии чего огонь стал распространяться на другие могилы. Поджигатели скрылись, - рассказала директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.
Сейчас действует противопожарный режим. Сжигание мусора или травы запрещено.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожары на кладбищах в Бурятии происходят ежегодно перед Родительским днём. Так, 13 апреля в селе Тарбагатай подожгли мусор и сухую траву, из-за чего огонь перекинулся на семь могил.
Также в середине апреля в Улан-Удэ в посёлке Восточный огонь повредил несколько могил. Пожар устроили посетители кладбища.
В этом году Родительский день выпал на 3 мая. Для улан-удэнцев будут организованы специальные автобусные маршруты.
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
Происшествия, Фото:
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