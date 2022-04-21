Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде

Нападение произошло в подъезде дома на улице Цивилёва
Житель Улан-Удэ стал жертвой разбойного нападения в подъезде.
Мужчина рассказал полицейским, что днём, когда он был в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Цивилёва, к нему подошли неизвестные. Они, угрожая ножом, отобрали сотовый телефон, а затем скрылись.
Вскоре подозреваемых задержали росгвардейцы.
- Сотрудники вневедомственной охраны посадили потерпевшего в служебный автомобиль и приступили к поиску подозреваемых в Железнодорожном районе. В ходе отработки на улице Гагарина росгвардейцы заметили и задержали двух мужчин, схожих по приметам с нападавшими. Потерпевший опознал задержанных мужчин, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе проверки документов и досмотра у одного из задержанных в карманах нашли похищенный телефон, а также нож кустарного производства. 20-летний задержанный улан-удэнец был доставлен в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, ведётся следствие.
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Происшествия, Фото:
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