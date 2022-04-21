Людей на тушение лесного пожара доставляли вертолётом
Сложный лесной пожар в Джидинском районе Бурятии локализован. Продолжаются работы по его дотушиванию, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 500 га, 210 из которых лесная. С огнём боролись более 200 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлеченные лица.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля в Джидинский район вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. По данным ведомства, вертолёт доставил на место 64 человека и 1,5 тонны груза.
Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Бичурском, Джидинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тункинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 675,5 га, 284,5 из которых лесная.
С огнём боролись 334 человека, было задействовано 59 единиц лесопожарной техники.
Четыре лесных пожара в Бичурском, Кяхтинском, Селенгинском и Тункинском районах ликвидировано.
В республике действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено.
В Бурятии почти справились со сложным лесным пожаром
Происшествия, Фото:
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