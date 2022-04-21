Ком снега с крыши едва не рухнул на мальчика
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале большой снежный ком едва не упал на ребёнка возле дома на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Снег с крыши тогда сбрасывали рабочие. «Мы вышли из подъезда, ребёнок был со снегокатом. Кусок снега упал прямо на сидение, нам просто повезло, что он стоял рядом, и не успел сесть на снегокат. Вы только представьте, что могло произойти с ребёнком?» - негодовал очевидец.
Этот инцидент мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вскоре прокомментировал на городской планёрке. Он расценил произошедшее не как «просто беспечность, а как преступная халатность» и поручил провести инструктаж со всеми управляющими компаниями.
Сегодня прокуратура сообщила о результатах проведённой проверки.
Установлено, что строительная организация – ООО «Финанс-Строй» по договору с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии» проводила ремонтные работы на крыше многоквартирного дома.
- Вопреки договору подрядчик не обеспечил соблюдение необходимых мероприятий для безопасного производства работ, не установил до начала работ ограждения, предупреждающие знаки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На заместителя генерального директора строительной организации, ответственного за соблюдение безопасных условий производства работ, возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства, которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан»).
Республиканская служба строительного и жилищного надзора выписала штраф в размере 30 тысяч рублей.
В Улан-Удэ за инцидент, когда едва не пострадал ребёнок, выписали штраф
Происшествия, Фото:
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