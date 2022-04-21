Женщина скончалась на месте
16 апреля около четырёх часов дня в доме в посёлка Атамановка Читинского района убили женщину. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Убитой оказалась 52-летняя жительница Хилокского района. У погибшей обнаружена черепно-мозговая травма. В ходе совместной работы следователей и полицейских по подозрению в совершении убийства задержана 29-летняя жительница Атамановки, которая приходится дальней родственницей потерпевшей.
По данным следствия, 16 апреля подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения убила родственницу. Преступление было совершено в ходе ссоры, возникшей при совместном застолье. Женщины повздорили, и подозреваемая несколько раз ударила потерпевшую молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
- Следователи провели необходимые следственные действия. Назначены судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
Читинку задержали за убийство молотком родственницы
Происшествия, Фото:
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