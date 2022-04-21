Пожар действует на площади 150 га
Накануне, 20 апреля, в 10:00 для переброски сил и средств Забайкальской базы авиационной охраны лесов привлекался борт МИ-8 МЧС России. Всего было совершено 12 полётов, общей продолжительностью более четырёх часов, для тушения лесного пожара доставлено 64 человека и 1,5 тонны груза.
По состоянию на 17:25 на территории республики действует три лесных пожара в Кяхтинском, Джидинском и Бичурском районах.
Для ликвидации лесного пожара в Джидинском районе, который действует на площади 150 га, 80 га из которых лесной, привлечено 158 человек и 22 единицы лесопожарной техники.
- Лесной пожар в Кяхтинском районе локализован на площади 23 га. В настоящий момент производится дотушивание возгорания. На месте работают 58 пожарных-десантников и 16 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Для тушения лесного пожара в Бичурском районе, который действует на площади 1 га. задействовано семь человек из числа лесной охраны и три единицы техники.
Лесной пожар в Джидинском районе Бурятии тушат вертолётом
Происшествия, Фото:
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