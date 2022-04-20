 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок

В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек изготовил наркотики для личного пользования

В Бурятии Баунтовский районный суд вынес приговор 18-летнему жителю за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

- В сентябре 2021 года молодой человек, едва достигший совершеннолетия поехал в один из районов Бурятии, и под покровом темноты собрал в пакет дикорастущую коноплю. В дальнейшем, он получил из конопли так называемую «химку», наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), объемом 37 мл, массой 39,53 грамм, масса которого в пересчете на высушенное (до постоянной массы) состояние 6,8857 грамм и марихуану, массой 86 грамм, в пересчете на высушенное состояние 48,16 грамм, после чего перевез его на рейсовом автобусе до Баунтовского района. Доехав до дома, молодой человек спрятал пакет с наркотиками в укромном месте за баней и хранил до декабря 2021 года без цели сбыта, для личного пользования, - говорится в сообщении.

Молодой житель Баунтовского района добровольно выдал правоохранителям пакет с наркотиками.

Суд квалифицировал его действия по ч.2 ст.228 УК РФ - как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в порядке ст. 61 УК РФ, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления в процессе предварительного расследования путем дачи подробных, признательных показаний относительно места, времени, мотива совершения преступления, молодой возраст, неудовлетворительное состояние здоровья, положительную характеристику по месту жительства.

Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, с обвиняемого взысканы процессуальные издержки, в виде сумм, выплаченных адвокатам, в размере 18 тысяч 315 рублей, за оказание юридической помощи по назначению.

Приговор суда не вступил в законную силу.
наркотики конопля

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
Происшествия, 20.04.2022
Молодой человек изготовил наркотики для личного пользования
В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч
В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч
Происшествия, 20.04.2022
Гость из Амурской области стал жертвой мошенников
В Улан-Удэ умер пациент, которого ошибочно лечили от ковида
В Улан-Удэ умер пациент, которого ошибочно лечили от ковида
Происшествия, 20.04.2022
Пациента госпитализировали в ковидное отделение, несмотря на отрицательный ПЦР-тест
В Иркутске спасли малыша, который проглотил 24 магнита
В Иркутске спасли малыша, который проглотил 24 магнита
Происшествия, 20.04.2022
Магниты скрепились внутри кишечника, так что потребовалась операция
Иркутянин на автомобиле пытался задавать неприятеля
Иркутянин на автомобиле пытался задавать неприятеля
Происшествия, 20.04.2022
На молодого человека возбудили дело о покушении на убийство
Житель Бурятии пытался сжечь церковь из-за набожных жены и тёщи
Житель Бурятии пытался сжечь церковь из-за набожных жены и тёщи
Происшествия, 20.04.2022
Поджигатель церкви нанёс ущерб более чем на 900 тысяч
В Бурятии ФСБ накрыла нелегальных оружейников
В Бурятии ФСБ накрыла нелегальных оружейников
Происшествия, 20.04.2022
Всего было обнаружено 38 подпольных мастерских по всей России
В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося
В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося
Происшествия, 20.04.2022
За рулём машины находился житель Иркутской области
В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского ЦКК
В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского ЦКК
Происшествия, 20.04.2022
После трагедии на Селенгинском ЦКК, где погибли сотрудники, показатели содержания сероводорода в воздухе превышали нормы почти в тысячу раз
В Бурятии поднявшаяся Селенга подошла к федеральной трассе
В Бурятии поднявшаяся Селенга подошла к федеральной трассе
Происшествия, 20.04.2022
Непростая ситуация наблюдается в Прибайкальском районе
Двух жителей Иркутской области будут судить за убийство косули
Двух жителей Иркутской области будут судить за убийство косули
Происшествия, 20.04.2022
Разделанную тушу животного обнаружили в багажнике автомобиля
В Иркутской области возбудили дело о вырубке леса на 5,9 млн
В Иркутской области возбудили дело о вырубке леса на 5,9 млн
Происшествия, 20.04.2022
Деревья незаконно рубили под видом противопожарных работ
В Бурятии в ДТП попал 14-летний подросток на мотоцикле
В Бурятии в ДТП попал 14-летний подросток на мотоцикле
Происшествия, 20.04.2022
Школьник ехал на мотоцикле без мотошлема
В Бурятии СК проведёт проверку по камере в школьном туалете
В Бурятии СК проведёт проверку по камере в школьном туалете
Происшествия, 20.04.2022
Следователи оценят, насколько правомерно поступили сотрудники школы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^