В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок

Молодой человек изготовил наркотики для личного пользования



В Бурятии Баунтовский районный суд вынес приговор 18-летнему жителю за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.



- В сентябре 2021 года молодой человек, едва достигший совершеннолетия поехал в один из районов Бурятии, и под покровом темноты собрал в пакет дикорастущую коноплю. В дальнейшем, он получил из конопли так называемую «химку», наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), объемом 37 мл, массой 39,53 грамм, масса которого в пересчете на высушенное (до постоянной массы) состояние 6,8857 грамм и марихуану, массой 86 грамм, в пересчете на высушенное состояние 48,16 грамм, после чего перевез его на рейсовом автобусе до Баунтовского района. Доехав до дома, молодой человек спрятал пакет с наркотиками в укромном месте за баней и хранил до декабря 2021 года без цели сбыта, для личного пользования, - говорится в сообщении.



Молодой житель Баунтовского района добровольно выдал правоохранителям пакет с наркотиками.



Суд квалифицировал его действия по ч.2 ст.228 УК РФ - как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.



В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в порядке ст. 61 УК РФ, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления в процессе предварительного расследования путем дачи подробных, признательных показаний относительно места, времени, мотива совершения преступления, молодой возраст, неудовлетворительное состояние здоровья, положительную характеристику по месту жительства.



Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, с обвиняемого взысканы процессуальные издержки, в виде сумм, выплаченных адвокатам, в размере 18 тысяч 315 рублей, за оказание юридической помощи по назначению.



Приговор суда не вступил в законную силу.

