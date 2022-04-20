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В Улан-Удэ умер пациент, которого ошибочно лечили от ковида

В Улан-Удэ умер пациент, которого ошибочно лечили от ковида
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пациента госпитализировали в ковидное отделение, несмотря на отрицательный ПЦР-тест

В Улан-Удэ мужчина скончался после того, как его лечили от коронавируса, которого изначально не было. Об этом трагическом происшествии рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. К ней обратилась вдова умершего мужчины.

- В июне 2021 года с жалобами на боли в области почек, печени, отдышку и отеки частей тела, гражданин был доставлен по скорой помощи в COVID-отделение городской больницы № 4. При этом показаний для госпитализации в ковидное отделение не было. По результатам ПЦР-теста диагноз коронавирусной инфекции не подтверждён, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.

За две недели до госпитализации мужчина перенёс инфаркт. В приёмном отделении больницы супруга пациента подробно разъяснила его состояние. Но врачи её слова не восприняли должным образом, отметили в аппарате уполномоченного по правам человека. В итоге мужчине поставили диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония средней степени тяжести вирусно-бактериальной этиологии с иными сопутствующими заболеваниями».

Долгое время родственники настаивали на проведении дополнительного обследования и лечения функций печени и сердца. В итоге 17 июня пациенту начали ставить капельницы. А 21-го выписали «в удовлетворительном состоянии с улучшением по COVID-19», которого не было при поступлении в больницу.

При выписке, рассказали родственники, у мужчины были отёки ног и живота, идти самостоятельно он не мог, были головокружения. На следующий день выписанному из больницы мужчине стало хуже. Скорая вновь привезла его для госпитализации. Во время медицинского обследования сердце пациента остановилось, спасти его не удалось.

- Со слов супруги, согласно выписному эпикризу, за все время нахождения в городской больнице № 4 пациенту не проводились медицинские мероприятия на сердце после перенесённого инсульта. Хотя, как впоследствии оказалось, по результатам патологоанатомического исследования смерть наступила в результате ишемической болезни сердца, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

Юлия Жамбалова инициировала проверки. По результатам контрольно-экспертных мероприятий установлено, что доводы, указанные в обращении супруги скончавшегося мужчины, нашли своё подтверждение.

- К ГБУЗ «Городская больница № 4» применены финансовые санкции для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшение оплаты медицинской помощи). Также главным врачам ГБУЗ «Городская больница № 4», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Станция сокрой медицинской помощи» выданы предписания об устранении выявленных нарушений, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека. 
смерть коронавирус

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