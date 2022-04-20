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В Иркутске спасли малыша, который проглотил 24 магнита

В Иркутске спасли малыша, который проглотил 24 магнита
Происшествия,  Фото:Ивано-Матрёнинская детская больница
Магниты скрепились внутри кишечника, так что потребовалась операция

Врачи Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы в Иркутске спасли полуторагодовалого ребёнка, случайного проглотившего 24 магнита. Родители не сразу заметили, что младший сын добрался до опасных игрушек. Взрослые были уверены в безопасности конструктора.

- У детей был конструктор – пластмассовые геометрические фигуры, а внутри них – магниты. На вид эта игрушка была безопасной, магниты хорошо запаяны. Из этого конструктора они собирали разные машинки, - поделилась мама ребёнка. - Но старшие дети сломали пластмассовые детали, вытащили эти магниты, и младший проглотил их.

Родители не сразу заметили неладное. Обратили внимание, когда у ребёнка началась рвота, поднялась температура.

- Сначала я решила, что это пищевое отравление или ротавирус. Но меня смутило, что симптомы кишечной инфекции были не все одновременно, а за один другим, по очереди. Тогда я уже начала догадываться, в чем причина, спросила старших детей – трогал ли младший магниты? Они ответили, что да, трогал. Я собрала малыша, и мы приехали в Ивано-Матрёнинскую больницу. В приёмном отделении я показала магниты, и нас сразу отправили к хирургу. Сделали рентгеновский снимок живота, который подтвердил наличие инородных тел у ребёнка, - рассказала мама мальчика.

Ребёнка с мамой экстренно госпитализировали в хирургическое отделение. Врачи начали с лапароскопии - надеялись, что перфорации ещё не случилось. К сожалению, надежды не оправдались – хирурги обнаружили перитонит, спаечный конгломерат петель кишечника, который невозможно было «разобрать», вывести наружу через небольшой разрез, поэтому перешли на открытую операцию.

- Множество перфораций тощей кишки произошло из-за того, что намагниченные инородные тела притянулись друг к другу, находясь в разных сегментах кишок. Всего на операции извлекли 24 мелких магнита: один свободно лежал в брюшной полости, остальные были в просвете кишечника. Обычно подобные изменения, по типу пролежней, возникают через несколько дней после интерпозиции кишечной стенки между магнитами. На одном небольшом участке кишечника образовалось сразу семь перфораций, поэтому было принято решение о резекции – эту часть кишечника пришлось удалить, - сообщили в больнице.

За последние два года это уже третий ребёнок с перфорацией кишечника из-за проглоченных магнитов, которого пришлось оперировать в Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице.

- Это просто эпидемия какая-то в последние годы, - считает лечащий врач. – И дело вовсе не в отсутствии надлежащего контроля со стороны взрослых. Маленькие дети познают мир доступными для себя способами – первые два года жизни важнейшей ценностью и источником удовольствия для них является еда, рот является одним из органов осязания (позже ими становятся пальцы рук), всё хочется попробовать на вкус. Получают магнитики на праздниках в детском саду, от любящих родственников, от других детей и, к сожалению, глотают их. В большинстве случаев магниты выходят из кишечника естественным путём, без осложнений, но встречаются и такие тяжёлые ситуации. Родители должны понимать, что самые опасные инородные тела – это дисковые батарейки и магниты любых размеров, и лучше, чтобы они вообще не попадались на глаза и в руки ребёнку лет до 7-8, то есть до более-менее осознанного возраста. Чем мельче магниты, тем большее их количество сможет проглотить малыш, и тем выше вероятность, что они приведут к трагедии.

- После операции мой сын пробыл в реанимации пять дней, и ещё шесть мы вместе лежали в отделении хирургии, - сказала мама мальчика. – Благодаря врачам, все закончилось благополучно, сын чувствует себя хорошо. А конструктор мы уже выбросили.

Инородные тела у детей также находят и бурятские врачи. В прошлом октябре в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ показали «коллекцию» предметов, которые были извлечены у детей за последние три года. Здесь были батарейки, монеты и другие предметы. 

Как сообщал «Байкал-Daily», одним из последних случаев стали волосы юной жительницы Бурятии. Девочка грызла кончики волос, которые скопились в желудке, и потребовалось хирургическое вмешательство. 


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