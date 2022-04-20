На молодого человека возбудили дело о покушении на убийство
В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. Молодой человек совершил наезд автомобилем на своего знакомого, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл 17 апреля возле автомойки на улице Ширямова. Мужчины поссорились. Тогда один из них сел за руль автомобиля «Тойота Карина» и умышленно совершил наезд на своего оппонента. После с места скрылся.
28-летний потерпевший с травмами был госпитализирован.
Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камеры наружного наблюдения, установили случайного свидетеля. Бдительный прохожий запомнил номер машины, на которой уехал водитель. Иномарку оперативники обнаружили возле его дома и через несколько часов задержали водителя.
24-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Он арестован на два месяца.
Иркутянин на автомобиле пытался задавать неприятеля
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Магниты скрепились внутри кишечника, так что потребовалась операция
На молодого человека возбудили дело о покушении на убийство
Всего было обнаружено 38 подпольных мастерских по всей России
Следователи узнали об этом из соцсетей
За рулём машины находился житель Иркутской области
После трагедии на Селенгинском ЦКК, где погибли сотрудники, показатели содержания сероводорода в воздухе превышали нормы почти в тысячу раз
Непростая ситуация наблюдается в Прибайкальском районе
Разделанную тушу животного обнаружили в багажнике автомобиля
Деревья незаконно рубили под видом противопожарных работ
Школьник ехал на мотоцикле без мотошлема
Следователи оценят, насколько правомерно поступили сотрудники школы
Учебный процесс сорвали ложным сообщением
Обозлённые подростки разорвали одежду девочки и разбили телефон
Тело нашли пожарные во время тушения
О мужчине с непозволительной татуировкой сообщили посетители бара