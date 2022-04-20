Иркутянин на автомобиле пытался задавать неприятеля

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На молодого человека возбудили дело о покушении на убийство



В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. Молодой человек совершил наезд автомобилем на своего знакомого, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Инцидент произошёл 17 апреля возле автомойки на улице Ширямова. Мужчины поссорились. Тогда один из них сел за руль автомобиля «Тойота Карина» и умышленно совершил наезд на своего оппонента. После с места скрылся.



28-летний потерпевший с травмами был госпитализирован.



Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камеры наружного наблюдения, установили случайного свидетеля. Бдительный прохожий запомнил номер машины, на которой уехал водитель. Иномарку оперативники обнаружили возле его дома и через несколько часов задержали водителя.



24-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Он арестован на два месяца.







