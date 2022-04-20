Житель Бурятии пытался сжечь церковь из-за набожных жены и тёщи







Пламя уничтожило надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, угольный склад, столярную мастерскую. Сгорело 24 центнера сена. В огне погибли два телёнка и три коровы.



Сегодня МВД сообщило о задержании поджигателя. Это местный житель, которому 60 лет. Во время поджога он был пьян.



- Нетрезвый 60-летний житель села Кабанск из-за недовольства «чрезмерной набожностью своей супруги и её матери», а также личной неприязни к священнослужителю, поджёг надворные постройки на территории церкви, - сообщили в МВД по Бурятии.



Перед инцидентом мужчина угрожал служителю храма. Также он размахивал в церкви ножом перед двумя прихожанками. А, выйдя за пределы строения, увидел на бордюре коробок спичек и поджёг солому рядом с надворными постройками. После скрылся.



По предварительным данным, ущерб от пожара превысил 900 тысяч рублей.



Задержанный мужчина не судим. Сейчас на него возбудили уголовное дело о поджоге, следствие продолжается.



Кстати, на допросе мужчина крестился, кланялся и клялся «всем святым»:















