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Житель Бурятии пытался сжечь церковь из-за набожных жены и тёщи

Житель Бурятии пытался сжечь церковь из-за набожных жены и тёщи
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Поджигатель церкви нанёс ущерб более чем на 900 тысяч

В Бурятии задержан мужчина, который устроил крупный пожар на территории церкви в селе Кабанск. Мужчина пошёл на этот шаг, так как его считает, что его жена и тёща слишком набожны.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл вечером 18 апреля. Пламя и столбы дыма были видны далеко вокруг. Тушили огонь три часа.

 
Пламя уничтожило надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, угольный склад, столярную мастерскую. Сгорело 24 центнера сена. В огне погибли два телёнка и три коровы.

Сегодня МВД сообщило о задержании поджигателя. Это местный житель, которому 60 лет. Во время поджога он был пьян.

- Нетрезвый 60-летний житель села Кабанск из-за недовольства «чрезмерной набожностью своей супруги и её матери», а также личной неприязни к священнослужителю, поджёг надворные постройки на территории церкви, - сообщили в МВД по Бурятии.

Перед инцидентом мужчина угрожал служителю храма. Также он размахивал в церкви ножом перед двумя прихожанками. А, выйдя за пределы строения, увидел на бордюре коробок спичек и поджёг солому рядом с надворными постройками. После скрылся.

По предварительным данным, ущерб от пожара превысил 900 тысяч рублей.

Задержанный мужчина не судим. Сейчас на него возбудили уголовное дело о поджоге, следствие продолжается.

Кстати, на допросе мужчина крестился, кланялся и клялся «всем святым»:





пожар Поджог церковь

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