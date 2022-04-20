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В Иркутской области возбудили дело о вырубке леса на 5,9 млн

В Иркутской области возбудили дело о вырубке леса на 5,9 млн
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Деревья незаконно рубили под видом противопожарных работ

В Братском районе Иркутской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и незаконной вырубке леса. Деревья вырубали под видом противопожарных работ, необходимости в которых не было.

- Установлено, что в 2019 году руководитель лесничества с ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» заключил незаконный договор купли-продажи лесных насаждений для проведения сплошных рубок в нерестоохранной полосе под видом создания противопожарного разрыва. При этом необходимость таких работ не была предусмотрена лесохозяйственным регламентом, охрана лесов от пожаров в данном лесном массиве не требовалась в связи с наличием естественных и ранее созданных преград для распространения огня, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Незаконной рубкой причинён ущерб лесному фонду в размере более 5,9 млн рублей.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», а также «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела находится под контролем природоохранного прокурора.

рубка леса превышение должностных полномочий

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