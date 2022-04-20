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В Бурятии СК проведёт проверку по камере в школьном туалете

В Бурятии СК проведёт проверку по камере в школьном туалете
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Следователи оценят, насколько правомерно поступили сотрудники школы

Следователи Следственного комитета в Бурятии заинтересовались ситуацией в Нижнесаянтуйской средней школе. Как сообщал «Байкал-Daily», там установили видеокамеру в мужском туалете. Камеру ученики обнаружили в вентиляции.

Руководство школы объяснило это защитой от вандалов (школьники не раз ломали кабинки и портили перегородки). Кроме того, камеру поставили, чтобы пресечь курение электронных сигарет и снюса; такие случаи, по словам руководства, в школе бывали. При этом директор заверил, что зона кабинок под видеонаблюдение не попадает.

- Так как в публикации содержатся сведения о нарушении неприкосновенности частной жизни детей, по данному факту Мухоршибирским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства происшествия. Действию работников школы будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

следственный комитет школа

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