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Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось фейком

Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось фейком
Происшествия, 
Учебный процесс сорвали ложным сообщением

Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра школы №49 в Улан-Удэ опасных устройств и предметов не обнаружили. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Сообщение об угрозе в школу поступает второй день подряд и третий раз за неделю. Очередное сообщение пришло сегодня утром. Учащихся первой смены в итоге распустили по домам.

Аналогичное сообщение было накануне, 19 апреля. Детей сначала эвакуировали на стадион, а затем также отправили домой.

То же самое было неделю назад, 14 апреля. Тогда из-за сообщения с угрозами уроки были отменены, дети ушли домой.

Все сообщения также оказались ложными
школа угроза взрыва

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