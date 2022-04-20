Учебный процесс сорвали ложным сообщением
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра школы №49 в Улан-Удэ опасных устройств и предметов не обнаружили. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сообщение об угрозе в школу поступает второй день подряд и третий раз за неделю. Очередное сообщение пришло сегодня утром. Учащихся первой смены в итоге распустили по домам.
Аналогичное сообщение было накануне, 19 апреля. Детей сначала эвакуировали на стадион, а затем также отправили домой.
То же самое было неделю назад, 14 апреля. Тогда из-за сообщения с угрозами уроки были отменены, дети ушли домой.
Все сообщения также оказались ложными.
Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось фейком
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