Тело нашли пожарные во время тушения
20 апреля в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии на пожаре в жилом доме погиб пенсионер.
- На момент прибытия пожарного подразделения дом был задымлен изнутри. В ходе тушения пожара пожарные извлекли из дома тело мужчины 1954 года рождения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара дом закопчен изнутри на площади 10 кв.м.
Предположительными причинами названы короткое замыкание электрооборудования или неосторожное обращение с огнём. На месте работают сотрудники МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля в улусе Нуган Тункинского района в сгоревшем доме нашли тело 84-летней женщины.
1 апреля в селе Багдарин Баунтовского района произошёл пожар в частном доме, унёсший жизнь пенсионера.
В Бурятии в задымлённом доме погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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