 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Бурятии в задымлённом доме погиб мужчина

В Бурятии в задымлённом доме погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело нашли пожарные во время тушения

20 апреля в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии на пожаре в жилом доме погиб пенсионер.

- На момент прибытия пожарного подразделения дом был задымлен изнутри. В ходе тушения пожара пожарные извлекли из дома тело мужчины 1954 года рождения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара дом закопчен изнутри на площади 10 кв.м.

Предположительными причинами названы короткое замыкание электрооборудования или неосторожное обращение с огнём. На месте работают сотрудники МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля в улусе Нуган Тункинского района в сгоревшем доме нашли тело 84-летней женщины.

1 апреля в селе Багдарин Баунтовского района произошёл пожар в частном доме, унёсший жизнь пенсионера.
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
Происшествия, 20.04.2022
Жители Бурятии могли свободно купить справки от любых врачей
Улан-удэнскую школу «заминировали» в третий раз за неделю
Улан-удэнскую школу «заминировали» в третий раз за неделю
Происшествия, 20.04.2022
Детей вновь отправили с уроков по домам  
В посёлке в Бурятии возникла угроза подтопления
В посёлке в Бурятии возникла угроза подтопления
Происшествия, 20.04.2022
От большой воды вновь может пострадать посёлок Наушки
В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн
В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн
Происшествия, 20.04.2022
Гендиректор Селенгинского целлюлозно-картонного комбината выступила с обращением после трагедии на предприятии
В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы
В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы
Происшествия, 20.04.2022
Сторожевой дом оказался подтопленным
В Улан-Удэ река подтопила автомобильную дорогу
В Улан-Удэ река подтопила автомобильную дорогу
Происшествия, 20.04.2022
Движение временно приостановлено
В Улан-Удэ на набережной вырубили вербы
В Улан-Удэ на набережной вырубили вербы
Происшествия, 20.04.2022
Вырубка деревьев возмутила горожан
45-летнюю улан-удэнку обокрал интернет-кавалер
45-летнюю улан-удэнку обокрал интернет-кавалер
Происшествия, 19.04.2022
Поход в гости к мужчине, с которым улан-удэнка познакомилась в Сети, окончился печально
В Улан-Удэ на детской площадке нашли труп
В Улан-Удэ на детской площадке нашли труп
Происшествия, 19.04.2022
Страшную находку утром обнаружили прохожие, отправившиеся на работу
В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
Происшествия, 19.04.2022
Для тушения пожара был направлен вертолёт МЧС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^