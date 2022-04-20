Жители Бурятии могли свободно купить справки от любых врачей
Бурятская транспортная прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила три сайта, где жителям республики предлагали купить медицинские справки.
За деньги предлагалось купить поддельные документы об освобождении от физической культуры, оформлении и продлении медицинских книжек, а также справки от любых врачей.
- Незаконное приобретение или сбыт официальных документов являются уголовно наказуемыми деяниями. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность. Для устранения выявленных нарушений Бурятский транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещённой на этих сайтах, запрещённой к распространению, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.
Решения суда направлены в управление Роскомнадзора по Бурятии на исполнение.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2021 года по искам прокуратуры Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами.
В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
Происшествия, Фото:
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