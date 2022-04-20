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В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок

В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жители Бурятии могли свободно купить справки от любых врачей

Бурятская транспортная прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила три сайта, где жителям республики предлагали купить медицинские справки.

За деньги предлагалось купить поддельные документы об освобождении от физической культуры, оформлении и продлении медицинских книжек, а также справки от любых врачей.

- Незаконное приобретение или сбыт официальных документов являются уголовно наказуемыми деяниями. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность. Для устранения выявленных нарушений Бурятский транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещённой на этих сайтах, запрещённой к распространению, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Решения суда направлены в управление Роскомнадзора по Бурятии на исполнение.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2021 года по искам прокуратуры Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами
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