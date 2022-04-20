От большой воды вновь может пострадать посёлок Наушки
Жители приграничного посёлка Наушки Кяхтинского района Бурятии бьют тревогу. В мессенджерах местные жители выкладывают фото: грунт из-под домов, расположенных на берегу реки Селенги, размывается, огромные куски земли проваливаются под воду.
Приграничный посёлок Наушки река Селенга топит практически каждую весну и лето – после паводков и ливней, крупнейшая водная артерия Бурятии легко выходит за пределы берегов.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года в Наушках произошёл крупный паводок, какого не было почти 20 лет. Селенга подтопила десятки жилых домов, кое-где вода доходила по пояс. Местные жители передвигались на лодках.
В прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал строительство двух защитных дамб – в городе Улан-Удэ и посёлке Наушки.
- Проектно-сметная документация подготовлена, деньги выделены. Это большое движение вперёд, давно и долго мы к этому шли. Наконец-то вопрос решился, начинается непосредственно работа, - подчеркнул тогда Алексей Цыденов.
Сообщалось, что на инженерную защиту Улан-Удэ и Наушек будет выделено 700 млн рублей.
В посёлке в Бурятии возникла угроза подтопления
Происшествия, Фото:
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