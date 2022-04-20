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В Бурятии для тушения сложного лесного пожара подняли вертолёт

В Бурятии для тушения сложного лесного пожара подняли вертолёт
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С огнём сражаются более 150 человек

В Джидинском районе Бурятии тушат сложный лесной пожар. Площадь, пройденная огнём, составляет 150 га, 80 из которых – лесная, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

С огнём сражаются 158 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённых лица. Задействовано 22 единицы лесопожарной техники.

- Тушение осложняется сильным ветром и наличием большого количества горючего материала, - уточнили специалисты.


Для координации работы на тушение лесного пожара направлен первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Дмитрий Баклашкин. Также на пожар сегодня направлен вертолёт Ми-8.

- Вертолёт будет задействован для переброски личного состава по кромке лесного пожара, для осмотра прилегающей территории Джидинского и Закаменского района. Также он будет задействован для доставки воды на пожаре на внешней подвеске вертолёта, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.

пожар в Джидинском районе 

Накануне в Бурятии проводились работы по тушению 10 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Селенгинском, Тункинском районах. Пожары действовали на общей площади 239 га, 168 га из которых лесная.

Шесть лесных пожаров возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 367 человек, было задействовано 74 единицы лесопожарной техники.

пожар в Заиграевском районе 

пожар в Кабанском районе 

Восемь лесных пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском и Тункинском районах ликвидированы.

На утро 20 апреля продолжается тушение сложного лесного пожара в Джидинском районе и дотушивание локализованного очага в Кяхтинском районе.

пожар в Кяхтинском районе 

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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