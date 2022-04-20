В Бурятии для тушения сложного лесного пожара подняли вертолёт









пожар в Джидинском районе



Накануне в Бурятии проводились работы по тушению 10 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Селенгинском, Тункинском районах. Пожары действовали на общей площади 239 га, 168 га из которых лесная.



Шесть лесных пожаров возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 367 человек, было задействовано 74 единицы лесопожарной техники.





пожар в Заиграевском районе





пожар в Кабанском районе







пожар в Кяхтинском районе



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.







В Джидинском районе Бурятии тушат сложный лесной пожар. Площадь, пройденная огнём, составляет 150 га, 80 из которых – лесная, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.С огнём сражаются 158 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённых лица. Задействовано 22 единицы лесопожарной техники.- Тушение осложняется сильным ветром и наличием большого количества горючего материала, - уточнили специалисты.Для координации работы на тушение лесного пожара направлен первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Дмитрий Баклашкин. Также на пожар сегодня направлен вертолёт Ми-8.- Вертолёт будет задействован для переброски личного состава по кромке лесного пожара, для осмотра прилегающей территории Джидинского и Закаменского района. Также он будет задействован для доставки воды на пожаре на внешней подвеске вертолёта, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.Восемь лесных пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском и Тункинском районах ликвидированы.На утро 20 апреля продолжается тушение сложного лесного пожара в Джидинском районе и дотушивание локализованного очага в Кяхтинском районе.