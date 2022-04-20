В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Сторожевой дом оказался подтопленным



В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы с острова на реке Селенга вблизи села Татаурово Прибайкальского района. О том, что ему нужна помощь, сигнал в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил 19 апреля в 22:00.



- На место оперативно выехали спасатели. Установлено, что из-за образовавшегося затора произошло поднялся уровень реки Селенга. В результате подъёма уровня воды оказался подтопленным сторожевой дом Татауровской паромной переправы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Спасатели эвакуировали 53-летнего сторожа. Его передали медикам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.



