Сторожевой дом оказался подтопленным
В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы с острова на реке Селенга вблизи села Татаурово Прибайкальского района. О том, что ему нужна помощь, сигнал в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил 19 апреля в 22:00.
- На место оперативно выехали спасатели. Установлено, что из-за образовавшегося затора произошло поднялся уровень реки Селенга. В результате подъёма уровня воды оказался подтопленным сторожевой дом Татауровской паромной переправы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели эвакуировали 53-летнего сторожа. Его передали медикам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.
В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы
Происшествия, Фото:
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