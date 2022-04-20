 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Улан-Удэ на набережной вырубили вербы

В Улан-Удэ на набережной вырубили вербы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вырубка деревьев возмутила горожан

На прошлой неделе вдоль набережной в Улан-Удэ спилили ивы. Веток от деревьев было настолько много, что тротуар был буквально усеян ими. Вырубка немало возмутила местных жителей.



В выходные православные верующие отмечали Вербное воскресенье. Христианский праздник отмечается на шестой неделе Великого поста, в воскресенье за неделю до Пасхи. Улан-удэнцы, воспользовавшись ситуацией, отрезали ветви с распустившейся вербой. И даже назвали это «лайфхаком».



В мэрии, в свою очередь, заявили, что вырубкой занимался не городской комбинат по благоустройству, а подрядчики министерства строительства.

Как выяснилось, работы подведены в рамках подготовки к масштабной реконструкции защитных дамб от затопления водами рек Селенга и Уда.

Проект был составлен новосибирской компанией, в ноябре 2020 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Работы будут проводиться двумя разными подрядчиками.

Работы должны быть выполнены подрядчиками до 30 октября 2023 года. 


деревья вырубка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

45-летнюю улан-удэнку обокрал интернет-кавалер
45-летнюю улан-удэнку обокрал интернет-кавалер
Происшествия, 19.04.2022
Поход в гости к мужчине, с которым улан-удэнка познакомилась в Сети, окончился печально
В Улан-Удэ на детской площадке нашли труп
В Улан-Удэ на детской площадке нашли труп
Происшествия, 19.04.2022
Страшную находку утром обнаружили прохожие, отправившиеся на работу
В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
Происшествия, 19.04.2022
Для тушения пожара был направлен вертолёт МЧС
В Бурятии из-за пала травы сгорели дома
В Бурятии из-за пала травы сгорели дома
Происшествия, 19.04.2022
Огонь моментально распространился из-за порывов шквалистого ветра
Жителя Иркутской области будут судить за жестокое убийство детей
Происшествия, 19.04.2022
Также от действий мужчины пострадали женщина и грудной ребёнок
В Улан-Удэ Селенгу более 30 лет загрязняют нефтепродуктами
В Улан-Удэ Селенгу более 30 лет загрязняют нефтепродуктами
Происшествия, 19.04.2022
Проблему «нефтяного озера» на Селенге вновь подняла природоохранная прокуратура
Двое улан-удэнцев воровали из магазина сковородки
Двое улан-удэнцев воровали из магазина сковородки
Происшествия, 19.04.2022
Полицейские поймали «хозяйственных» воров
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где ребёнок сломал замок
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где ребёнок сломал замок
Происшествия, 19.04.2022
Мальчик пытался разобрать замок, чтобы выйти на улицу
Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось ложным
Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось ложным
Происшествия, 19.04.2022
Взрывотехники не обнаружили опасных предметов
В Иркутске женщина 33 раза нарушила ПДД, скрываясь от полиции
В Иркутске женщина 33 раза нарушила ПДД, скрываясь от полиции
Происшествия, 19.04.2022
Нарушительница угнала машину и устроила гонки с сотрудниками ГИБДД

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^