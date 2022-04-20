В Улан-Удэ на набережной вырубили вербы

На прошлой неделе вдоль набережной в Улан-Удэ спилили ивы. Веток от деревьев было настолько много, что тротуар был буквально усеян ими. Вырубка немало возмутила местных жителей.
В выходные православные верующие отмечали Вербное воскресенье. Христианский праздник отмечается на шестой неделе Великого поста, в воскресенье за неделю до Пасхи. Улан-удэнцы, воспользовавшись ситуацией, отрезали ветви с распустившейся вербой. И даже назвали это «лайфхаком».
В мэрии, в свою очередь, заявили, что вырубкой занимался не городской комбинат по благоустройству, а подрядчики министерства строительства.
Как выяснилось, работы подведены в рамках подготовки к масштабной реконструкции защитных дамб от затопления водами рек Селенга и Уда.
Проект был составлен новосибирской компанией, в ноябре 2020 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Работы будут проводиться двумя разными подрядчиками.
Работы должны быть выполнены подрядчиками до 30 октября 2023 года.