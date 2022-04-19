Мужчина скрывался с прошлого лета
В Москве полицейские задержали 32-летнего жителя Забайкальского края, подозреваемого в убийстве в Иркутской области.
Летом прошлого года в кафе в Киренск между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. В ходе потасовки на улице одному из посетителей нанесли множество ударов ножом. 34-летний мужчина скончался в больнице.
Установлено, что к убийству причастны трое мужчин. Одного подозреваемого задержали по «горячим следам», второго – спустя шесть месяцев в Красноярске. Третьему фигуранту уголовного дела удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий его местоположение было установлено на территории столицы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и был этапирован в Иркутскую область. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Все трое обвиняемых содержатся под стражей. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
Подозреваемого в убийстве забайкальца поймали в Москве
Происшествия, Фото:
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