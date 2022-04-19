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Читинского бизнесмена посадили на три года за контрабанду леса

Читинского бизнесмена посадили на три года за контрабанду леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил восемь миллионов рублей

Петровск-Забайкальский городской суд вынес приговор предпринимателю из Читы, признав его виновным в незаконной контрабанде леса.

Установлено, что в 2017-2018 годах, мужчина занимаясь лесозаготовкой, незаконно экспортировал сосну за рубеж на железнодорожном транспорте. Общая стоимость ущерба составила более восьми миллионов рублей. Всего из России нелегально вывезено свыше 1,1 тысяч кубических метров срубленного «чёрными» лесорубами леса.

Мужчина подделал документы купли-продажи. Тем самым, используя их, он получал право на экспорт товара, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал подсудимого виновным, назначил три года лишения свободы с испытательным сроком три года, а также штраф в 150 тысяч рублей. 
контрабанда леса

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