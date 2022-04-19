45-летнюю улан-удэнку обокрал интернет-кавалер





Женщину обокрал 30-летний мужчина, с которым она познакомилась в Интернете. У них состоялось несколько встреч, после чего мужчина пригласил даму к себе домой.



- Пара пообщалась и распила спиртное, после чего гостья ушла. Только спустя несколько часов, попытавшись оплатить банковской картой покупку, она обнаружила отсутствие средств на счёте. Не оказалось при потерпевшей и сотового телефона, который женщина, вероятно, забыла у своего нового знакомого. Вернувшись к нему и не сумев попасть в квартиру, горожанка обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что когда он увидел в квартире телефон гостьи, решил посмотреть её фотографии. Никакого пароля на гаджете не было.



Среди снимков мужчина нашёл фото банковской карты. Используя данные, он сменил пароль на мобильном банковском приложении, установленном на её телефоне. После чего перевёл себе, а затем обналичил более 25 тысяч рублей.



Отметим, ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности за грабежи.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.





15 апреля в полицию обратилась 45-летняя улан-удэнка, у которой украли деньги со счёта.