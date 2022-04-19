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В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл

В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Для тушения пожара был направлен вертолёт МЧС

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 апреля в посёлке Малая Курба в Хоринском районе произошёл крупный пожар.

Первыми на место выехали пожарные расчёты, а также добровольная пожарная команда «Хасурта».

В 19:00 был объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Бурятии. Штаб провёл заместитель начальника Андрей Боркин.

В итоге через час на место вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой на борту.

В 20:45 пожар удалось локализировать на площади 450 квадратных метров. К утру 19 апреля пожар полностью потушен. 

- Отсутствие сотовой связи и удалённость ближайших пожарных подразделений способствовали быстрому распространению огня. На момент прибытия первых подразделений к месту пожара два частных дома были полностью охвачены огнём. Развитию пожара также способствовала сухая травянистая растительность и сильный ветер, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В результате пожара сгорели два летних дома и один жилой дом, надворные постройки, два автомобиля и один мотоцикл. Пострадавших нет.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводов воздушной линии передач. Всего на месте происшествия были задействованы 76 человек, 12 единиц техники.


пожар

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