Для тушения пожара был направлен вертолёт МЧС
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 апреля в посёлке Малая Курба в Хоринском районе произошёл крупный пожар.
Первыми на место выехали пожарные расчёты, а также добровольная пожарная команда «Хасурта».
В 19:00 был объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Бурятии. Штаб провёл заместитель начальника Андрей Боркин.
В итоге через час на место вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой на борту.
В 20:45 пожар удалось локализировать на площади 450 квадратных метров. К утру 19 апреля пожар полностью потушен.
- Отсутствие сотовой связи и удалённость ближайших пожарных подразделений способствовали быстрому распространению огня. На момент прибытия первых подразделений к месту пожара два частных дома были полностью охвачены огнём. Развитию пожара также способствовала сухая травянистая растительность и сильный ветер, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В результате пожара сгорели два летних дома и один жилой дом, надворные постройки, два автомобиля и один мотоцикл. Пострадавших нет.
Причина пожара – короткое замыкание электропроводов воздушной линии передач. Всего на месте происшествия были задействованы 76 человек, 12 единиц техники.
В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
Происшествия, Фото:
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