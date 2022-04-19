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В Иркутской области погиб пассажир врезавшейся в трактор «Лады»

В Иркутской области погиб пассажир врезавшейся в трактор «Лады»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Трактор стоял на обочине без водителя

Вечером 18 апреля на автодороге Зима – Зулумай в нескольких километрах от города Зима в Иркутской области произошло смертельное ДТП.

41-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» въехал в трактор «МТЗ-82». От удара оба транспортных средства отбросило в кювет.

Очевидец происшествия рассказал, что до аварии трактор стоял на обочине.

- Водитель стоял возле трактора, а машина летела и влетела в трактор. В салоне свет горел. Впереди и сзади свет горел, - поделился очевидец.

36-летний водитель спецтехники рассказал, что во время движения у трактора закончилось топливо. Оставив трактор, водитель отправился за дизелем. Дорожные полицейские выяснили, что знак аварийной остановки перед стоящим транспортом установлен не был.

В результате случившегося 37-летний пассажир въехавшей в трактор машины скончался на месте аварии. Водитель с полученными травмами госпитализирован.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что по факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП смерть

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