В Иркутской области погиб пассажир врезавшейся в трактор «Лады»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трактор стоял на обочине без водителя



Вечером 18 апреля на автодороге Зима – Зулумай в нескольких километрах от города Зима в Иркутской области произошло смертельное ДТП.



41-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» въехал в трактор «МТЗ-82». От удара оба транспортных средства отбросило в кювет.



Очевидец происшествия рассказал, что до аварии трактор стоял на обочине.



- Водитель стоял возле трактора, а машина летела и влетела в трактор. В салоне свет горел. Впереди и сзади свет горел, - поделился очевидец.



36-летний водитель спецтехники рассказал, что во время движения у трактора закончилось топливо. Оставив трактор, водитель отправился за дизелем. Дорожные полицейские выяснили, что знак аварийной остановки перед стоящим транспортом установлен не был.



В результате случившегося 37-летний пассажир въехавшей в трактор машины скончался на месте аварии. Водитель с полученными травмами госпитализирован.



Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что по факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



