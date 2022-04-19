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В Бурятии из-за пала травы сгорели дома

В Бурятии из-за пала травы сгорели дома
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Огонь моментально распространился из-за порывов шквалистого ветра

18 апреля в селе Суво Баргузинского района Бурятии из-за пала произошёл крупный пожар. Сгорели два дома и надворные постройки на общей площади около 200 кв. метров.

- Благодаря слаженности действий пожарных и местных жителей удалось отстоять от огня ещё два жилых дома и остановить дальнейшее распространение огня. В тушении пожара были задействованы 15 пожарных, добровольная пожарная команда сельского поселения «Сувинское», пять сотрудников лесной охраны, а также 40 местных жителей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, огонь пришёл в село с загоревшейся травы. Очаг возгорания находился на сенокосных угодьях на расстоянии в 400 метров от села. Из-за порывов шквалистого ветра пожар моментально распространился на большую площадь и жилой сектор.


Больше половины лесных пожаров в Бурятии возникло из-за палов травы, бьют тревогу в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии возникло 26 лесных пожаров на площади 336 га. Из них 57% из-за пала травы.

Лесники рассказывают - каждый пожар тяжёлый по-своему. Но весенние лесные пожары занимают особое место – из-за неустойчивой погоды огонь распространяется молниеносно.

- Принимать решения на пожаре приходится очень быстро, тут нет времени медлить. Весенние пожары осложняются тем, что они заходят в лесной фонд сразу широким фронтом – километровым, бывает, трёхкилометровым. Поля горят, горят, ветер поменялся, и огонь в лес всем фронтом заскакивает. Кромка на лесном фонде очень обширная, - рассказывает заместитель руководителя Заиграевского лесхоза Виталий Гонин.

Тушение таких возгораний осложняют и условия – травостой, высокая захламленность, наличие кустарников и молодняков. Весной особенно высок риск возникновения верхового пожара, который потушить при шквалистом, неустойчивом ветре практически невозможно.


Огонь с полей переходит не только на лес, но и на посёлки. Таких примеров в России достаточно. Например, в этом году в Тюменской области огонь с полей перекинулся на деревню Глубокое, сгорели пять домов. В Красноярском крае из-за лесного пожара уничтожено 20 дач.

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ пал сухой травы уничтожил частный дом. Люди потеряли крышу над головой.

В местности Уха-Убур Селенгинского района мужчина выжигал сухую траву на прилегающей к домам и лесу территории. Из-за сильного ветра отжиг вышел из-под контроля. Только благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений трагедию удалось предотвратить.

 


пожар

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