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В Улан-Удэ Селенгу более 30 лет загрязняют нефтепродуктами

В Улан-Удэ Селенгу более 30 лет загрязняют нефтепродуктами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблему «нефтяного озера» на Селенге вновь подняла природоохранная прокуратура

Главный приток Байкала – реку Селенга – уже более 30 лет загрязняют нефтепродуктами. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране вод. В районе посёлка Стеклозавод в Улан-Удэ установлено наличие в почве нефтепродуктов, которые на протяжении более 30 лет загрязняют Селенгу.

Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор направил иск. Суд исковые требования прокурора удовлетворил. На республиканские власти возложена обязанность обследовать территорию, где выявлено загрязнение, определить её границы и включить в соответствующий реестр. После должны быть выполнены необходимые для ликвидации загрязнения мероприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», об этой экологической проблеме известно уже давно. На берегу реки Селенга, напротив бывшего завода «Эмальпосуда», в советское время была военная нефтебаза. Сейчас здесь постоянно возникают нефтяные разноцветные пятна, стоит устойчивый запах нефтепродуктов.

На этом месте образовалось целое подземное нефтяное озеро, где по ранее озвученным предварительным оценкам, находится не менее 18 тысяч тонн нефтепродуктов. Всё это выплеснулось в почву в 90-х годах по недосмотру неустановленных лиц. Возможно, это были военные, а возможно, просто маргинальные личности, пытавшиеся незаконно добыть себе нефть, поясняли ранее власти. Как бы то ни было, многотонная масса топлива ушла в землю,

«Нефтяная линза» несёт в себе угрозу для реки Селенга и Байкала – при попадании такого большого количества нефтепродуктов в воду может случиться самая настоящая экологическая катастрофа.

В 2012 году Москва начала выделение средств на ликвидацию этой проблемы. По госконтракту в 2013 году были выполнены работы на сумму 172 миллиона. Однако эти работы не привели к желаемому результату, так как основаны были не на научных исследованиях.

Селенга загрязнение нефтепродукты

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