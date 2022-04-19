В Иркутской области рыбак погиб, провалившись под лёд

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Рыбак погиб на глазах у приятеля



Утром 18 апреля на реке Чуна в районе посёлка Полинчет Тайшетского района Иркутской области погиб 62-летний рыбак. Мужчина ловил рыбу вместе с другом. В какой-то момент он провалился под лёд. Находившийся рядом приятель не смог помочь, так как рыбака быстро унесло течением.



- Причиной несчастного случая стало пренебрежение мерами безопасности на водных объектах. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического инцидента, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, число погибших из-за несоблюдения мер безопасности на льду растёт. Так, с начала года в регионе погибли три человека, среди них один несовершеннолетний.



