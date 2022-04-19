Рыбак погиб на глазах у приятеля
Утром 18 апреля на реке Чуна в районе посёлка Полинчет Тайшетского района Иркутской области погиб 62-летний рыбак. Мужчина ловил рыбу вместе с другом. В какой-то момент он провалился под лёд. Находившийся рядом приятель не смог помочь, так как рыбака быстро унесло течением.
- Причиной несчастного случая стало пренебрежение мерами безопасности на водных объектах. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического инцидента, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, число погибших из-за несоблюдения мер безопасности на льду растёт. Так, с начала года в регионе погибли три человека, среди них один несовершеннолетний.
В Иркутской области рыбак погиб, провалившись под лёд
Происшествия, Фото:
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