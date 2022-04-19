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Двое улан-удэнцев воровали из магазина сковородки

Двое улан-удэнцев воровали из магазина сковородки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские поймали «хозяйственных» воров

В Улан-Удэ по «горячим следам» полицейские задержали подозреваемых в краже сковородок из магазина.

- В полицию Октябрьского района поступило сообщение о краже от директора магазина самообслуживания. Женщина рассказала, что работники торговой точки при осмотре витрин выявили пропажу сковородок. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале, установили личности подозреваемых. Ими оказались двое улан-удэнцев 36 и 41 года. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности: один – за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство, второй – за незаконный оборот наркотиков.

Выяснилось, что мужчины три раза приходили в магазин специально для краж.

- Присмотрев на стеллажах сковородки, злоумышленники прятали их под куртки, беспрепятственно два раза покидали торговую точку. На третий раз на выходе их задержали сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия по сообщению о краже. Всего они похитили семь сковород, - уточнили в МВД по Бурятии.



Шесть изделий воры продали случайным прохожим.

По факту краж возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.

кража

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