Двое улан-удэнцев воровали из магазина сковородки









Шесть изделий воры продали случайным прохожим.



По факту краж возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.





В Улан-Удэ по «горячим следам» полицейские задержали подозреваемых в краже сковородок из магазина.- В полицию Октябрьского района поступило сообщение о краже от директора магазина самообслуживания. Женщина рассказала, что работники торговой точки при осмотре витрин выявили пропажу сковородок. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале, установили личности подозреваемых. Ими оказались двое улан-удэнцев 36 и 41 года. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности: один – за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство, второй – за незаконный оборот наркотиков.Выяснилось, что мужчины три раза приходили в магазин специально для краж.- Присмотрев на стеллажах сковородки, злоумышленники прятали их под куртки, беспрепятственно два раза покидали торговую точку. На третий раз на выходе их задержали сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия по сообщению о краже. Всего они похитили семь сковород, - уточнили в МВД по Бурятии.