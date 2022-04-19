Мальчик пытался разобрать замок, чтобы выйти на улицу
Вчера, 18 апреля, в Гусиноозёрске спасатели вскрыли дверь в квартире, где случайно оказался запертым мальчик. Ребёнок повредил замок, так что открыть дверь невозможно было ни изнутри, ни снаружи.
- На пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Гусиноозёрске ребёнок находится в запертой квартире и не может самостоятельно выйти. Мальчик пытался разобрать замок и выйти на улицу, но у него ничего не вышло. Из-за проведённых с замком манипуляций родители не смогли попасть в запертую квартиру. Они обратились за помощью к спасателям, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На место оперативно выехали спасатели и полицейский. В присутствии хозяев квартиры спасатели по лестнице поднялись на третий этаж и через окно проникли в квартиру. Затем вскрыли повреждённый ребёнком замок, тем самым впустив родителей домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в селе Сотниково спасатели помогли матери попасть в запертый дом, где один находился двухлетний ребёнок.
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, где ребёнок сломал замок
Происшествия, Фото:
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