Автоинспектор получил травму
В Забайкальском районе водитель фуры «Вольво» сбил инспектора ДПС. Инцидент произошел на федеральной трассе Чита-Забайкальск.
33-летний водитель грузовика не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и наехал на него. У сотрудника диагностирован ушиб плечевого сустава.
- Водитель привлечён к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Он был помещён в специальное помещение для содержания задержанных лиц, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Кроме того, действия водителя по наезду на сотрудника полиции будут квалифицированы следственными органами.
В Забайкалье водитель фуры сбил инспектора ДПС
Происшествия, Фото:
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