В Забайкалье водитель фуры сбил инспектора ДПС

Автоинспектор получил травму



В Забайкальском районе водитель фуры «Вольво» сбил инспектора ДПС. Инцидент произошел на федеральной трассе Чита-Забайкальск.



33-летний водитель грузовика не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и наехал на него. У сотрудника диагностирован ушиб плечевого сустава.



- Водитель привлечён к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Он был помещён в специальное помещение для содержания задержанных лиц, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Кроме того, действия водителя по наезду на сотрудника полиции будут квалифицированы следственными органами.

