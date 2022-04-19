Мотоцикл опрокинул пьяный водитель
Ночью в Кабанском районе Бурятии нетрезвый водитель опрокинул мотоцикл, из-за чего тяжёлые травмы получил его пассажир.
Установлено, что 23-летний молодой человек, управлявший мотоциклом, не имеет на это водительских прав.
- Водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя со стороны села Посольское в направлении села Большая Речка, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 23-летний пассажир мотоцикла госпитализирован в состоянии комы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Стоит отметить, что оба были без мотошлемов. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Всего с начала года в Бурятии произошло 11 ДТП с участием водителей мототранспорта. Травмы получили 12 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. В девяти случаях водители мототехники не имели прав управления транспортом.
Как сообщал «Байкал-Daily», сразу три таких аварии произошли в эти выходные. ДТП на улице Мокрова снял видеорегистратор: мотоциклист, врезавшись в легковушку, несколько раз перевернулся в воздухе.
В Бурятии пассажир мотоцикла впал в кому после аварии
Происшествия, Фото:
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